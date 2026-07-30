Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye İtfaiye Eğitim Akademisi Kuruluş ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı', Türkiye'de itfaiyecilik eğitimini uluslararası standartlara taşıyacak akademinin kuruluş sürecine önemli katkı sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye İtfaiye Eğitim Akademisi Kuruluş ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı'na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Hizmetleri Daire Başkanı Şaban Güldoğan, AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, Kocaeli AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, TİBDER Başkanı Mehmet Olcay Bal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Türkiye'nin farklı büyükşehir belediyelerinin itfaiye daire başkanları ve müdürleri ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri katıldı.

'İTFAİYECİLİK EĞİTİMİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Çalıştayın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, itfaiyeciliğin yalnızca yangın söndürmekten ibaret olmadığını, asıl görevin afet ve acil durumlar yaşanmadan önce gerekli tedbirleri almak ve toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu söyledi. Bu anlayışın Türkiye'de daha da güçlenmesi gerektiğini belirten Baraçlı, 'İtfaiye denildiğinde akla ilk olarak yangın geliyor. Oysa itfaiyecilik, öncelikle önlem almak ve riskleri en aza indirmektir. Bunun yanında toplumda farklı bir farkındalık oluşturacak değişim rüzgârını da hep birlikte estirmemiz gerekiyor. Başkanımız Tahir Büyükakın ile bu konuyu değerlendirdiğimizde, kendisinin güçlü desteğiyle Türkiye İtfaiye Eğitim Akademisi'nin kurulmasına yönelik çalışmaları en kısa sürede başlatma kararı aldık. Bu akademiyle birlikte ülkemizde itfaiyecilik eğitiminde yeni bir dönemin kapıları aralanacak' dedi.

'İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ KÖKLÜ BİR KURUMDUR'

İtfaiye teşkilatının yüzyıllara dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Baraçlı, teşkilatın bu birikimini güçlü bir eğitim modeliyle geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Türkiye genelindeki büyükşehir ve il belediyeleriyle birlikte ortak bir eğitim modeli oluşturacaklarını vurgulayan Baraçlı, 'İtfaiye teşkilatımız, asırlardır fedakârca görev yapan köklü bir kurumdur. Bugün bu büyük teşkilatın mensupları olarak Türkiye'nin geleceğine kalıcı bir değer kazandırmak zorundayız. Yangının her türlüsüne karşı hazırlıklı olmalı ve önleyici çalışmaları her alanda güçlendirmeliyiz' dedi.

'AFETLERE KARŞI DAHA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Türkiye İtfaiye Eğitim Akademisi'nin kurulması için hazır olduklarını dile getiren Baraçlı, 'Derneklerimiz, belediyelerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte biz buna hazırız. İtfaiye teşkilatının yapılanması, eğitim süreçlerinin modellenmesi ve standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. Tek hedefimiz; hiçbir vatandaşımızın en küçük bir zarar dahi görmediği, afetlere karşı daha hazırlıklı ve daha güvenli bir Türkiye oluşturmaktır. Bu fedakâr teşkilatın tüm mensuplarına emekleri için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE ORTAK STANDART HEDEFLENİYOR

Çalıştayın temel amacı, Türkiye'de itfaiyecilik eğitimini uluslararası standartlara taşıyacak Türkiye İtfaiye Eğitim Akademisi'nin kuruluş modelini oluşturmak, ortak eğitim müfredatı ve sertifikasyon sistemini hayata geçirmek olarak belirlendi. Bu doğrultuda eğitimde standardizasyonun sağlanması, mesleki gelişimin desteklenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

4 MASADA 8 KONU BAŞLIĞI ELE ALINDI

Çalıştay kapsamında Türkiye''de itfaiye eğitiminin mevcut durumu, ulusal eğitim standartlarının oluşturulması, akademinin kuruluş modeli, eğitmen yetiştirme ve akreditasyon sistemi, temel ve ileri seviye uzmanlık eğitimleri, Ar-Ge, simülasyon ve dijital eğitim teknolojileri, uluslararası iş birlikleri ile sertifikasyon süreçleri ve yapay zekâ destekli yeni nesil müdahale teknikleri ele alındı.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA EĞİTİM VİZYONU

Çalıştay sonunda ortaya konulan vizyonda; uluslararası standartlarda eğitim veren bir akademinin kurulması, uygulamalı ve senaryo tabanlı eğitim merkezlerinin oluşturulması, sürekli mesleki gelişim modelinin hayata geçirilmesi, ortak ulusal müfredat ve ölçme-değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ile akademik araştırmalarla desteklenen yenilikçi eğitim anlayışının benimsenmesi hedefleri öne çıktı. Türkiye İtfaiye Eğitim Akademisi'nin, afet ve acil durum yönetimi alanında Türkiye'nin kapasitesini güçlendiren öncü bir eğitim kurumu olması amaçlanıyor.