Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. 1 kişi hayatını kaybederken, 1 ‘i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda A.Ö.’nün ateş açması sonucu Mehmet Emin Sınır, hayatını kaybederken, D.K. ve FD yaralandı.

Yaralılar D.K. ve F.D. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.K. ve F.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan D.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. A.Ö. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Mehmet Emin Sınır’ın cansız bedeni nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.