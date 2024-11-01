Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, S.A. adlı şahıs, arkadaş olduğu C.A.'yı kendisine ait tüfekle yaralandı.

Olay, ikametlerinin yakınındaki boş bir arazi üzerinde yaşandı.

İlk belirlemelere göre, şüpheli C.A., S.A. ile birlikte oturdukları sırada tüfekle havaya ateş etti. Daha sonra silahın sıkışması üzerine S.A. silahla oynamaya başladı ve silahın kazayla ateşlemesi sonucu yaralandı. C.A., yaralı arkadaşını kendi motosikletiyle İlçe Devlet Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli C.A. gözaltına alındı ve ifadesi alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.