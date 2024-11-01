Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Osmaniye’nin yeniden inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Osmaniye'de 9 bin 636 bağımsız birim inşa edilecek.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihyası için çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde bin 900’den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel, afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565’e yükseldi. 2024 yılı sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısını 201 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

OSMANİYE’DE 9 BİN 636 BAĞIMSIZ BİRİM İNŞA EDİLECEK

Depremde etkilenen ve ağır yıkımların yaşandığı Osmaniye’de de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 5 bin 410 konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Bu sayının bu yıl sonunda 5 bin 632’ye yükselmesi öngörülüyor. Böylece Osmaniye’de 2025 yılı sonunda toplamda 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

“Devlet daha ne yapsın ki?” diyor Osmaniye’de yuvasına kavuşan ağabeyimiz. Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alınteri dökmekten vazgeçmeyeceğiz. pic.twitter.com/Fqfjtj7AgP— Murat KURUM (@murat_kurum) October 31, 2024

“BÖYLE BİR MİLLETE NE YAPSAK AZ GELİR”

Sosyal medya hesabından kentten görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “‘Devlet daha ne yapsın ki?’ diyor Osmaniye’de yuvasına kavuşan ağabeyimiz. Böyle bir millete ne yapsak az gelir. Milletimizin her ferdinin, hak ettiği huzurlu yaşama erişmesi için alınteri dökmekten vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini paylaştı.

Osmaniye’de kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, yeni evlerine kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.