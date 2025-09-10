Edirne'de Keşan eski Belediye Başkanı Rasim Ergene ölümünün 49. yılında, eski Belediye Meclis Üyesi Harun Yalçın ise 14. ölüm yıldönümünde 9 Eylül 2025’te mezarları başında dualarla anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne’nin Keşan ilçesinde, eski Belediye Başkanı merhum Rasim Ergene ve eski Belediye Meclis Üyesi merhum Harun Yalçın, mezarları başında düzenlenen törenlerle anıldı.

Rasim Ergene için anma törene, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Belediye Başkanvekili Rasim Ergene, Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık, meclis üyeleri, Ergene ve Yalçın’ın aileleri ile yakınları katıldı.

Başkan Özcan, Rasim Ergene için yaptığı konuşmada, “İnsanoğlu fıtrat gereği ölümlüdür, ama güzel işlerle anılmak bir tür ölümsüzlüktür. Merhum başkanımız değerli hizmetler yaptı, bir olumsuzluk sonucu kaybettik. Allah’tan rahmet, yakınlarına uzun ömürler dilerim” dedi.

Emekli İmam Hatip İbrahim Kuş’un okuduğu duaların ardından Ergene’nin mezar Podgorica’da karanfiller bırakıldı.

Merhum başkan Ergene’nin anmasının ardından merhum belediye meclis üyesi Harun Yalçın’ın mezarına geçildi.

Başkan Özcan burada yaptığı konuşmada, “Harun Yalçın ve İsmail Eker’i kalp krizinden kaybetmek benim için çok zordu. Harun kardeşimizin pırıl pırıl evlatlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Onu unutmayacağız” dedi.

Tören, dualar ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi.