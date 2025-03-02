Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'deki açılan ve merak konusu yüzlerce çukur ile ilgili açıklama Kılıçköy Muhtarı Sezgin Tabak'dan geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'a bağlı Kılıçköy'deki çukurlarla ilgili açıklama yapan Köy Muhtarı Sezgin Tabak, Malkara’daki askeri birliğin tatbikatı için bu çukurlar açıldığını söyledi.

Muhtar Tabak, Kılıçköy’de açılan bu çukurların Malkara’daki askeri birliğin tatbikatına hazırlık olduğunu belirterek, "Bize verilen bilgiye göre Malkara’da bir zırhlı birliğin bölgemizde yapacağı tatbikat için bu çukurlar tanklar için açılıyor. Bu konuda bizlere de vatandaşlarımızdan o kadar çok soru geliyordu. Bunu basın yolu ile cevap veriyorum. Ayrıca Siğilli-Kılıçköy arasında da aynı hazırlıklara başlandı. Burada da çukurlar açılıyor” dedi.