Ramazan ayıyla ilgili şirket içi yazışmaları gündeme gelen ve gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınması ardından şirketten açıklama geldi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu açıklama yaparak Köksal’ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz" denilen açıklamada, "Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz. Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur. Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz" ifadeleri yer aldı.