Edirne'nin Keşan ilçesinde kayıp olarak bildirilen bir motosiklet, Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından bulundu ve sahibine teslim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Keşan'ın Yukarı Zaferiyye Mahallesi Medya Caddesi'nde gerçekleşti.

Müşteki A.Ü., motosikletinin kaybolduğunu polise bildirdi.

Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda motosikletin A.Ü.'nün babası tarafından alındığını tespit etti.

Motosiklet babasının izniyle A.Ü.'ye teslim edildi. A.Ü., şikayetini geri çektiğini ve motosikleti bulduğu için polise teşekkür ettiğini beyan etti.