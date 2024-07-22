İznik’i çevreleyen surların İstanbul kapısı, bakımsızlık sebebiyle alkol ve madde bağımlılarının meskeni oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan ve Batı Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilen surların İstanbul’a açılan kapısı (İstanbul Kapı) ve çevresi, bakımsımsızlık sebebiyle madde bağımlılarının meskeni oldu.

İstanbul Kapı’nın hemen yanında, iki sur arasında kalan kısmı kendilerine mesken eden alkol ve madde bağımlıları, ateş yakarak surlara zarar vermenin yanı sıra etrafı da çöpler ve alkol şişeleriyle çöplüğe çevirmiş durumda.

Öte yandan surların yıkılan bölümleri de yetkililer tarafından restore edilmemiş ve bakımları dahi yapılmamış. Surlar ve İstanbul Kapı adeta terk edilerek yabani otlar ile sarmaşıklara bırakılmış.