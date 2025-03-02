Edirne'de Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ve Keşan’daki çeşitli esnaf odalarının başkanlarını ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ziraat Odası yönetimi Esnaf Odası başkanlarının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iş birliği ve dayanışma mesajı verdi.



Ziyarete Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Çakır, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkıran ve Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak da katıldı.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, söz konusu ziyaretin bölgesel kalkınma ve dayanışmanın önemine vurgu yaparken, bu tür ziyaretlerin, yerel tarım ve esnaf sektörleri arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ve ortak projelere zemin hazırlayacağı söyledi.