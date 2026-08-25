Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Kentsel Dönüşüm Sorunları ve Çözüm Önerileri' konferansında kentsel dönüşüm süreciyle ilgili; hukuk, planlama, hak sahipliği ve uygulama süreçleri uzman isimler tarafından değerlendirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde, bilimsel veriler ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Reyhan Sunci Gülfırat, Aytekin Durmaz, Mehmet Refik Gündoğan'ın yanı sıra daire başkanları, İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi Başkanı Gürkan Özcan, Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Osman Zeki Şahin, akademisyenler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferansta dönüşümün tüm boyutları ele alındı. Ayrıca; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, idarenin rolü ve maliklerin hakları başta olmak üzere kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan hukuki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

UZMAN İSİMLER KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ KONUŞTU

Konferans, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'nde kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok konuda eğitim veren TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Turgay Gültekin'in moderatörlüğünde gerçekleşti.

'Kentsel Dönüşüm Sorunları ve Çözüm Önerileri' konferansında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öz Seçer, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Av. Ali Rıza İlgezdi ile Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku konularında hizmet veren Av. Serkan Çakmaklı kentsel dönüşümle ilgili merak edilenleri anlattı.