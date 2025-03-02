Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarıyla ele alındığı 'Kadın Yönelik Şiddet - Zihin ve Bedenle Kendini Koruma' konulu seminer gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'ye bağıl Lalapaşa Kaymakamlığı, Lalapaşa Belediyesi, Edirne Barosu, Bilge Tohum Akademi ve Trakya Uzakdoğu Spor Kulübü iş birliğiyle “Kadına Yönelik Şiddet - Zihin ve Bedenle Kendini Koruma” semineri gerçekleştirildi. Lalapaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ele alınarak toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Seminerde, alanında uzman isimler tarafından önemli sunumlar yapıldı. Uzman Psikolog Işıl Altındaş Uçar, şiddetin psikososyal boyutlarını ele alırken, Avukat Bedia Mutlu Mirzabey kadına yönelik şiddetin hukuki süreçlerini anlattı. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Yusuf Mert Yıldırım ekonomik şiddet konusuna değinirken, Ebubekir Erenoğlu şiddeti önleme ve kendini koruma yöntemleri ile sosyal medyada şiddet konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Trakya Uzakdoğu Sporları Kulübü antrenörleri Doğukan İlicik ve Batıkan İlicik, şiddet anında kendini savunma teknikleri konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Seminerin sonunda Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, konuşmacılara ve katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri ve hediyelerini takdim etti. Başkan Geldi, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, farkındalık çalışmalarının artırılmasına yönelik mesajlarla sona erdi.