Keşan’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle start aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Fatma Öz, engelli bireyler, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı ve KİSEV Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ali Kalfalar, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen ve İspat Cami Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli katıldı. Ancak törende yetkililerin ilgisizliği göze çarptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Fatma Öz ve Bayram Ali Kalfalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Keşan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Gamze Kara, günün anlamını vurgulayan bir konuşma yaptı.

Kara, “Engelliler, sağlıklı bireylerle aynı haklara sahip. Onlara acımak çözüm değil. Hayata katılımlarını sağlamak, ötekileştirmemek ve çalışabilir engellilere iş imkanları sunmak önceliğimiz olmalı” dedi.