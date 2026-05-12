Bursa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini artırdı. Raylı sistem araçlarında da klima bakımları tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Vatandaşların güvenli, konforlu ve sağlıklı yolculuk gerçekleştirebilmesi adına çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ ekipleri, Mesken, Heykel, Hürriyet, Korupark ve Emek olmak üzere 5 farklı bölgede eş zamanlı olarak klima kontrolleri gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında otobüs içi sıcaklık değerleri ölçülerek klimaların aktif çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Yolcu konforunun artırılması hedefiyle sürdürülen çalışmalarda, eksiklik tespit edilen araçlarla ilgili gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Metro araçlarında ise yıllık klima bakım çalışmaları tamamlanarak filtre değişimleri, dezenfeksiyon ve bakım uygulamaları gerçekleştirildi. BURULAŞ ekipleri tarafından yaz mevsimi boyunca denetimler düzenli olarak sürdürülecek.