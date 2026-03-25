Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde yapay zekâ destekli sahte görsel, ses ve video içeriklerle toplumsal algı operasyonlarının arttığına dikkat çekti. Merkez, vatandaşları sadece resmi açıklamalara güvenmeye ve teyit edilmemiş içerikleri paylaşmamaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Son dönemde bölgesel gelişmelerin ve hareketliliğin artmasıyla birlikte, ülkemizin huzurunu, milli güvenliğini ve toplumsal birlikteliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde yükseliş gözlemleniyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, özellikle yapay zekâ teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içeriklerin (deepfake) kamuoyunda algı operasyonları yürütmek amacıyla kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, bu tür içeriklerin toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye çalıştığı vurgulandı.

Merkez, vatandaşlara; 'Sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi, Kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması, Teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin birer 'psikolojik harekât' unsuru olduğunun unutulmaması ve sağduyunun korunması' tavsiyelerinde bulundu.

Açıklamada, milli güvenliğin ve toplumsal barışın korunması için dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmanın farkında olunması, provokatif içeriklerin yayılımına destek verilmemesi ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgilerin takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Merkez, vatandaşları bu doğrultuda dikkatli ve bilinçli olmaya çağırdı.