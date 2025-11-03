Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, Alaattin Önen Caddesi'ni adeta işgal eden alkol alan kişilerden bıktı. Özellikle geceleri Efes Yolu kenarında araçlarını park edip kaldırım ve çimlerin üzerine oturarak alkol tüketen kişiler, mahalle sakinlerine kabus yaşatıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da yol kenarında alkol alanlardan bıkan Aşağı Zaferiye Mahallesi sakinleri isyan etti .

Gece yarılarına kadar süren yüksek sesli müzik, kavga sesleri ve çevreye saçılan şişeler, halkı huzursuz ederken, üstelik bazıları evlerin yanındaki ağaçların altını tuvalet olarak kullanmaları dolayısıyla mahallelinin bu manzaralara artık tahammülü kalmadı.

Balkonlarında nefes alamaz hale geldiklerini belirten vatandaşlar, 'Akşam olunca evde huzurumuz kalmıyor. Hem çevre kirleniyor hem biz uykusuz kalıyoruz. Defalarca 112'yi aradık, polis geldiğinde uyarıyor ama birkaç dakika sonra yine aynı manzara. Bu sorun kökten çözülmeli!' diyerek yetkililere seslendi.

Bir mahalle sakini, 'Bu kadar şikâyete rağmen neden hâlâ önlem alınmıyor?' diye sorarak duruma tepki gösterdi.

Aşağı Zaferiye halkı, 'gece huzuru'nun geri gelmesi için Keşan Belediyesi ve emniyetin artık kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyor.