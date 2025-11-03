İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik 59 ilde düzenlenen operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını, 190'ının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 404 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda büyük bir başarıya imza atıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, '10 gündür süren operasyonlarda 539 şüpheliyi yakaladık' diyerek, vatandaşların dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

59 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda; 190 şüpheli tutuklanırken, 111 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin; çocuk müstehcenliği içeren içerikler barındırdıkları, sahte ilanlar ve sosyal yardım vaatleriyle vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda 404 milyon TL değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konuldu.

'Milletimizin maddi ve manevi zarar görmemesi için bu suç şebekeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek' diyen Bakan Yerlikaya, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yönündeki çağrısını yineledi.