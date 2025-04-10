Edirne'nin Keşan ilçesinde TSO Ticaret Sicil Müdürü İsa Yıldırıcı, 31 Aralık 2026 tarihine kadar şirketlerin bulundurması gereken sermaye tutarları hakkında uyardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ticaret Sicil Müdürü İsa Yıldırıcı, 29 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, sermaye şirketleri için asgari sermaye tutarlarının güncellendiğini anımsatarak, yeni düzenlemenin 31 Aralık 2026’da yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Buna göre Limited Şirketler için asgari sermaye 50 bin TL, Anonim Şirketler için 250 bin TL, kayıtlı sermaye sistemindeki anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 500 bin TL olacağını belirten Müdür Yıldırıcı, sermayesi bu tutarların altında olan şirketlerin 2026 sonuna kadar sermaye artışı yapmaları gerektiğini vurguladı.

Yıldırıcı, şirketlerin finansal yapılarını güçlendirmeyi hedefleyen bu düzenlemeye uyum için zamanında harekete geçilmesinin önemli olduğunu kaydederek, üyelerine her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.