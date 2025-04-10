TÜİK, Şubat ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 23,94 artarken, aylık bazda yüzde 1,24 yükseliş gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Maliyet Endeksi'nde Şubat ayı verilerini açıkladı. Veriler, inşaat sektöründe maliyetlerin özellikle işçilik ve malzeme kalemlerinde önemli bir yükseliş trendinde olduğunu ortaya koydu.

Şubat'ta bir önceki aya kıyasla malzeme endeksi yüzde 1,99 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,02 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,49, işçilik endeksi ise yüzde 32,38 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık yüzde 1,13, yıllık ise yüzde 24,44 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,97 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı. Yıllık verilerde ise malzeme endeksi yüzde 20,43, işçilik endeksi yüzde 31,68 artış gösterdi.

İstatstiki verilere göre bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 1,59, yıllık yüzde 22,34 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,04, işçilik endeksi yüzde 0,74 yükselirken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 16,64, işçilik endeksi ise yüzde 34,97 artış kaydetti.