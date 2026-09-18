Bugün Huawei, akıllı dünya rapor serisi için, 'Bugün Harekete Geçin. Yarını Şekillendirin.' temalı bir çevrimiçi tanıtım etkinliği düzenledi.

PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - Şirket, etkinlikte iki araştırma raporunu resmi olarak yayınladı: Akıllı Dünya 2035: Vizyonu Eyleme Dönüştürmek ve Küresel Dijitalleşme ve Zeka Endeksi 2026. 2024 yılında ortaya konulan trend tablosu ve 2025 yılında belirlenen 10 mega trendden yola çıkan Akıllı Dünya 2035: Vizyonu Eyleme Dönüştürmek raporu, akıllı bir dünya inşa etmek için on temel yönelimi ilk kez ortaya koyuyor; ajan tabanlı yapay zeka çağındaki temel zorlukları sistematik bir şekilde ele alıyor ve sektöre uygulanabilir bir yol haritası sunuyor.

Raporda, yapay zekanın dijital dünyadan fiziksel dünyaya yayılmasıyla birlikte, tek başına bir araç olmanın ötesine geçerek operasyonların ve toplumun temel süreçlerine nüfuz etmeye başladığı vurgulanmaktadır. Bu, endüstrinin temel mantığını yeniden şekillendiriyor ve sektörler genelinde dönüşümü hızlandırıyor.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü Yönetim Kurulu Başkanı David Wang, raporda şu açıklamayı yaptı:

'Ajan tabanlı yapay zeka, bu dönüşümün kilit unsurlarından biridir. Yapay zekanın operasyonel paradigmaları, rekabetin temellerini ve endüstriyel dinamikleri yeniden şekillendirebilmesi için, ele almamız gereken birkaç önemli zorluk bulunmaktadır. Yön net, ancak vizyonumuzu hayata geçirmek somut adımlar atmayı gerektiriyor. Ve işte bu, bu yılki raporun tam da odak noktasıdır - Akıllı Dünya 2035: Vizyonu Eyleme Dönüştürmek.' Wang'a göre, bu yeni rapor, günümüz yapay zeka devriminin getirdiği köklü değişimlerle başlıyor, bu değişimlerin ardındaki temel zorlukları analiz ediyor ve nihayetinde, kullanıcı deneyimini ve operasyonel paradigmaları yeniden şekillendirmek üzere akıllı altyapıların kurulacağı, özerk bir dünya için uygulamaya yönelik öneriler sunuyor.

Rapora göre, ajan tabanlı yapay zeka, uygulama odaklı bir dijital dünyadan ajan odaklı bir dijital dünyaya geçişi tetiklemektedir; bu dünyada ajanlar çevrelerini sürekli olarak algılar, özerk bir şekilde akıl yürütür ve kararlar alır, araçları dinamik bir şekilde devreye sokar ve insanlarla gerçek zamanlı olarak etkileşime girer. Bu adımların her biri, muazzam miktarda token üretimi ve yüksek frekanslı token akışını içermektedir. Raporda, 2035 yılına kadar küresel yıllık jeton tüketiminin 100.000 kat artacağı ve bu tüketimin %90'ından fazlasının acentelerden kaynaklanacağı öngörülüyor. Bu dönüşüm, bilgi işlem, ağ ve bulut altyapısı üzerinde, geleneksel İnternet uygulamalarının gerektirdiklerinin çok ötesinde muazzam yükler getirecektir. Bu gözlemden yola çıkarak, rapor on temel yön belirlemektedir:

Her türlü görev için otonom biliş ve genel yeteneklere sahip AGI'nin geliştirilmesi: Fiziksel dünyaya adım atmak, AGI'ye giden temel yoldur; bu da dil zekâsı, bedenle bütünleşmiş zekâ ve bilimsel zekâ alanlarında ilerlemeler gerektirmektedir. Hesaplama kümelerini 100 kat büyütmek ve ajan görev maliyetlerini 1.000 kat azaltmak: Çip düzeyinde hesaplama kapasitesini artırmanın yanı sıra, sektör daha yüksek token üretim verimliliği için SuperPoD hesaplama sistemlerine geçmelidir. Nedensel doğruluk ve güvenilir izlenebilirliğe sahip yeni depolama ve bellek sistemleri, veriden bilgiye ve belleğe doğru ilerleyen dönüşümü destekleyecektir. İletişim sistemlerine entegre AI ile deneyim odaklı akıllı bağlantı altyapısı. Tau Ölçeklenme Yasası: Yarı iletkenlerin gelişimini hızlandırmak amacıyla geometrik ölçeklendirme yerine zaman ölçeklendirmesini kullanarak gecikme süresi ve enerji verimliliğini birlikte optimize etmeye yönelik yonga tasarım metodolojileri ve araçlarının incelenmesi. Ajan İşletim Sistemi: Çevreyi kullanmaktan otonom evrime geçiş ve ajan tabanlı bir teknik altyapı oluşturma, bu altyapının yetenekleri şu şekilde özetlenmiştir: (Koordinasyon × Uygulama × Hafıza × Bağlantı) ^ Evrim. Cihazlar ve senaryolar genelinde yaygın akıllı hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla, sorunsuz bir şekilde uyarlanabilen ve her yerde mevcut cihaz zekası için yeni bir paradigma tanımlanması. Akıllı sürüşte kendi kendine öğrenme ve en üst düzey güvenlik, araçların hareketli somut ajanlara dönüşmesini sağlamak. Yapay zeka veri merkezlerinin hesaplama gücünü artırmak için güç ve termal sınırları aşmak. Otonom ajanlar için sunduğu güvenlik ve gizlilik koruması sayesinde akıllı dünyayı güvence altına almak.

Raporda da belirtildiği üzere, ajan tabanlı yapay zeka çağındaki bu zorlukların üstesinden gelmek için, token oluşturma, dağıtım, tüketim ve güvenliği kapsayan, token odaklı, uçtan uca akıllı bir altyapı geliştirmek hayati önem taşımaktadır. Bunun için, token üretim verimliliğini artırmak üzere SuperPoD'lar ve açık ekosistemlerin kurulması, kesintisiz token akışını sağlamak üzere akıllı bağlantı altyapısının geliştirilmesi ve sektörler genelinde yapay zeka kullanımının hızlandırılması amacıyla ajan tabanlı bulut platformlarının devreye alınması gerekmektedir. Sonuç olarak, bu uygulamalar token'ları algılanabilir akıllı hizmetlere dönüştürecek ve hem kişisel kullanıcı deneyimlerini hem de kurumsal operasyonel paradigmaları yeniden şekillendirecektir.

Raporun sonunda Huawei, beş girişim önermektedir: teknolojik yenilikleri sektörel ilerlemeye dönüştürmek amacıyla uzun vadeli bir yaklaşım benimsemek, insan odaklı kalmak, teknolojiyi iyilik için kullanma ilkesini savunmak, şeffaflık ve işbirliğine bağlı kalmak ve sistematik bir yaklaşım benimsemek.

Etkinlikte, ülkelere akıllı ekonomiye geçiş için yol haritaları sunmak amacıyla, Huawei ve Tsinghua Üniversitesi Ekonomi Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirilen 2026 Küresel Dijitalleşme ve Zeka Endeksi de açıklandı. Ekonomi, sosyoloji ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarından uzmanların görüşlerini bir araya getiren rapor, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde toplamda 27 trilyon ABD dolarının üzerinde ekonomik değer yaratacağını öngörüyor. Ayrıca, dijital ve akıllı altyapıya yönelik küresel yatırımların yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %19,14 olarak tahmin ediliyor ve bu rakamın 2030 yılına kadar 4 trilyon ABD dolarını aşması bekleniyor. Bu, akıllı ekonominin sürekli genişlemesi için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Rapor, dijital ve akıllı dünyanın temel üretim faktörlerini veri, BİT yetenekleri ile dijital ve akıllı teknolojiler olarak yeniden tanımlamaktadır. Bu durum, ağ, bilgi işlem ve depolama teknolojilerinin entegrasyonunun, başarılı bir endüstriyel modernizasyon için gerekli olan elverişli ortamı sağladığını vurgulamaktadır. Rapor, ankete katılan 90 ülkenin dijital ve akıllı dönüşümünü değerlendiriyor ve bu ülkelerin kaydettiği ilerlemeyi üç aşamaya ayırıyor: Kurucu, Uygulayıcı ve Öncü olarak, politika yapıcılarına akıllı ekonomiye giden net yollar sunuyor. Raporda ayrıca, akıllı çağ için evrensel bir paradigma bulunmamakla birlikte, nicel değerlendirmenin her ülkenin kendi odak alanlarını belirlemesine ve kendi koşullarına uygun, özelleştirilmiş bir kalkınma yol haritası çizmesine imkân tanıdığı vurgulanmaktadır.

Wang, Akıllı Dünya 2035: Vizyonu Eyleme Dönüştürmek raporundaki önsözünde şu sonuca varıyor: 'Vizyonlar kelimelerle resmedilir, ancak eylemlerle ölçülür. Huawei, dünyanın dört bir yanındaki müşterileri ve iş ortaklarıyla el ele vermeye hazırdır; bugün attığımız her somut adımı, Akıllı Dünya 2035 hedefine doğru anlamlı bir ilerlemeye dönüştürmeyi amaçlamaktadır.'

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.huawei.com/en/intelligent-world adresini ziyaret edin.