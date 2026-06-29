Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Marmara Bölgesi'nde olası doğa kaynaklı afetlere karşı hazırlık ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen kritik bir çalıştaya katılım sağladı.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu tarafından organize edilen 'Marmara Bölgesi Doğa Kaynaklı Afetler Çalıştayı'nda, Keşan TSO'yu Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç ve Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı Erhan Erkan temsil etti.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, özellikle Marmara Bölgesi'ni tehdit eden doğa kaynaklı afet riskleri detaylı bir şekilde ele alındı. ,

Toplantıda; afet risklerinin önceden azaltılması ve hazırlık süreçleri, yerel yönetimler ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, afet öncesi stratejik planlama ve afet anı müdahale süreçleri, afet sonrası iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları öne çıkan ana başlıklar oldu.

'KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VE DİRENÇLİ KENTLER ŞART'

Bölgemizin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi, olası risklere karşı bilinçli, planlı ve sürdürülebilir adımların atılması adına çalıştayın büyük bir önem taşıdığı belirtildi. Etkinlikte, kurumlar arasında kapsamlı bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

Çalıştayın ardından Keşan TSO tarafından yapılan açıklamada, bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir gelişimi için bu tür organizasyonların takipçisi olunacağı vurgulanarak, 'Keşan TSO olarak, bölgemizin güvenliği, sürdürülebilir gelişimi ve afetlere karşı hazırlıklı hale gelmesi adına yürütülen çalışmaları yakından takip etmeye; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.