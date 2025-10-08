Keşan Ticaret Borsası (Keşan TB) heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında Uzunköprü Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Ziyarete, Keşan TB Genel Sekreteri Emine Kaymak, Akreditasyon Sorumluları Tolga Balcı ve Rasim Fidan katıldı. Heyet, Uzunköprü Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mehmet Karamolla, Genel Sekreter Yardımcısı Sedef Dalkıran ve Akreditasyon Sorumlusu Sercan Gülçin ile bir araya geldi.

AKREDİTASYON VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret kapsamında iki kurumun akreditasyon sistemi çalışmaları ve iyi uygulama örnekleri ele alındı. Ayrıca insan kaynakları, kurumsal süreçler ve hizmet kalitesi gibi başlıklarda kıyaslamalı değerlendirmeler yapılarak deneyim paylaşımlarında bulunuldu.

TEŞEKKÜR MESAJI

Keşan Ticaret Borsası heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Uzunköprü Ticaret Borsası'na teşekkür etti. Ziyaretin, iki kurum arasında iş birliği ve deneyim paylaşımını güçlendirdiği belirtildi.