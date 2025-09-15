Edirne’nin Keşan ilçesinde 6 Ağustos 2025’te çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, Sivritepe’de 13 hektarlık alanı küle çevirirken, bölgenin doğal dokusuna büyük zarar görmüştü. Aradan geçen bir aydan fazla süreye rağmen yemyeşil olan Sivritepe'nin siyah ve sessiz bir manzarasına karşı bölgenin yeniden yeşillendirilmesi yönünde çağrı yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın İmam Hatip Lisesi arkasındaki Sivritepe’de 6 Ağustos’ta çıkan yangın, 13 hektarlık orman ve tarım arazisini yok etmişti.

Yangının izleri hâlâ silinmezken, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, bölgeyi görüntüleyerek kamuoyunun dikkatini çekti.

Demir, Keşan Kaymakamlığı, Keşan ve Yenimuhacir Belediye Başkanlıkları, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, DOÇEK, SARDOS, TEMA ve Keşanlıları, Sivritepe’yi yeniden yeşillendirmek için fidan dikme kampanyası başlatmaya davet etti.

Demir, söz konusu kampanyanın Sivritepe’nin ekosistemine nefes aldıracağını ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakacağını belirterek, "Keşanlıların desteğiyle ortak bir adım atılması halinde, küle dönen alanın yeniden yeşil kimliğine kavuşabilecektir" çağrısında bulundu.