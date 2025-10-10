İnegöl Belediyesi'nin 4 üniversite iş birliğinde düzenlediği ve 3 gün boyunca 15 farklı üniversiteden akademisyenler ile yerel araştırmacıların şehre dair sunumlarını yapacağı 2. Uluslararası İnegöl Şehir Araştırmaları Sempozyumu, ikinci gününde de dolu dolu geçiyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin; Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği '2. Uluslararası İnegöl Şehir Araştırmaları Sempozyumu' ikinci gününde de dolu dolu geçiyor.

Perşembe günü başlayan, 3 gün boyunca devam edecek olan ve 9 ayrı oturumda 73 bildirinin sunulacağı sempozyumun sunumları Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde iki ayrı salonda gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Alper Taban da sabah yapılan oturumlara katılarak sunumları takip etti.

Dördüncü Oturumda A Salonunda sabah Prof. Dr. Ali Fuat Örenç'in Oturum Başkanlığında Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu ve Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli'nin 'Milli Mücadele'de İnegöl Müftüsü Hasan Fehmi Efendi (Arslan)' sunumuyla başlayan sempozyum, ardından Arş. Gör. Ali Can Özçelik ile Prof. Dr. Mustafa Çetinaslan'ın 'İnegöl İlçe Merkezindeki Tarihi Hamamlar' sunumuyla devam etti. Dr. Mehmet Can Çetin ile Prof. Dr. Refik Arıkan'ın da 'Osman Gazi'nin İnegöl'ü Fethi' sunumuyla katkı sunduğu sempozyumda, Hatice Uzer 'Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi: İnegöl İnas Rüşdiye Mektebi' sunumunu gerçekleştirdi.

B Salonunda ise yine 09.30'da Doç. Dr. Mustafa Polat Oturum Başkanlığında; Ali Akça 'İnegöl Yerleşiminde Aleviler: İnançları, Kurumları ve Uygulamaları' sunumu, Nedim Bayram 'Kent ve Mobilya Müzeleri Kuruluş Hikâyesi', Pınar Yıldız, Sıla Yavuz ve Ali Kurnaz 'Coğrafi İşaretli Ürünün İzinden Saklı Tarihe: İnegöl Cerrah Kırsal Mahallesi İncelemesi' ve Fatmanur Yavuz ile Eda Büşra Yener de 'Dijital Temsilde Kurumsal Yüz: İnegöl Mobilya Sektörü' sunumlarıyla yer aldı.

Beşinci Oturumda A Salonunda Öğr. Gör. Dr. Cihad Doğan Oturum Başkanlığında; Prof. Dr. Uğur Bilgili ile Dr. Sinem Zere Taşkın 'İnegöl Ekonomosinde Tarımın Yeri ve Önemi', Öğr. Gör. Dr. Ömer Faruk Aslan 'Yerel Kalkınmada Kümelenmenin (Yığınlaşmanın) Yeri ve Önemi: İnegöl Örneği', Dr. Öğr. Üyesi Seyda Fatih Harmandaroğlu 'Yeşil Pazarlama ve Tüketici Davranışları: İnegöl'de Çevre Dostu Ürünlere Yönelim', Mustafa Kemal Köse de 'İnegöl'de Kamu Yatırımlarının Ekonomik Ve Sosyal Etkileri' sunumunu yaptı.

B Salonunda ise; Prof. Dr. Hülya Taş Oturum Başkanlığında; Rıdvan Sayın 'İnegöl Türkülerinin Derlenmesi, Korunması, Gelecek Kuşaklara Aktarımı ve Notalandırılması', Nurefşan Karadağ 'İnegöl'de Bir Şifa Kaynağı: Tarihi ve Turizm Potansiyeli Bağlamında Çitli Maden Suyu', Alican Oflaz 'İnegöl Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi Sektörlerinin Pazara Yönelik Gelişimi ve İnovasyon Modeli Önerisi: Bölgesel Rekabetçilik ve Küresel Pazar Stratejileri', Esin Uçaravcı da 'İnegöl Eski Belediye Binası Yeniden İşlevlendirme Önerisi' sunumlarını gerçekleştirdi.

Altıncı Oturumda A Salonunda Prof. Dr. Mehmet Deniz Oturum Başkanlığında; Prof. Dr. Refik Arıkan ile Hamiyet Bilgili Çetin 'Osman Gazi'nin Ermenibeli Muharebesi ve Bayhoca'nın Mezarı', Doç. Dr. Mustafa Polat 'Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Kayıtları Işığında İnegöl Vakıfları' Dr. Adem Polat 'XIX. Yüzyıl Ortalarında İnegöl'ün Sosyoekonomik Yapısı' ve Zümrüt Taş Üskül ise 'Hudâvendigâr Vilâyet Salnamelerinde (1907-1927) İnegöl'ün Tütün Tarihi' sunumlarını yaptı.

B Salonunda Prof. Dr. Mustafa Çetinaslan Oturum Başkanlığında; Hayrettin Göçmen 'Türkiye'de Bir İlk, Hak Edilen ve Beklenen Unvan Gazi Hastane, İnegöl Devlet Hastanesi', Seda Çakmak 'İnegöl Tarihi Kent Merkezinin Değişiminin İncelenmesi', Merve Doğan 'Engelsiz Bir Adım: İnegöl Engelsiz Genç Kafe'nin Özel Gereksinimli Bireylerin Sosyal Katılımına Katkısı', Özdem Suvat 'Avrupa'da ki Hayriye Köylüler' sunumlarıyla sempozyumda yerini aldı.

Yedinci Oturumda A Salonunda Prof. Dr. Orhan Bozkurt Oturum Başkanlığında; Prof. Dr. Hülya Taş 'İnegöl İlçesine Bağlı Kurşunlu Mahallesinde Mezar ve Kültürü, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tarhan, Doç. Dr. Alper Yener Yavuz, Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek, Büşra Aladağ ve Prof. Dr. M. Cihat Alçiçek ise 'İnegöl İlçesi Memeli Fosil Bulguları: Paleontolojik Bir Ön Çalışma', Dr. Öğr. Üyesi Nihal Derin Coşkun ile Öğr. Gör. Yeliz Okşak, 'İnegöl Çavuş Köyü Toprak Örneklerinin Seramikte Kullanılabilirliğinin İncelenmesi ve Linol Kalıp Tasarımla Seramik Uygulama Çalışması', Öğr. Gör. Dr. Günnur Tuba Türksavaş 'Kent Sosyolojisinden Uluslararası İlişkilere Göç: İnegöl'de Çerkesler ve Ahıska Türkleri' sunumunu yaptı.

B Salonunda da Öğr. Gör. Dr. Cihad Doğan Oturum Başkanlığında; Prof. Dr. Mehmet Deniz, Elif Şimşek ve Arş. Gör. Mustafa Gürçeşme tarafından 'İnegöl Şehrinde Yaşlıların Aile Sağlık Merkezlerine Erişebilirliği' sunumu, Arş. Gör. Dr. Hatice Erdoğan ile Arş. Gör. Dr. Faruk Sarıusta tarafından 'Oylat Kaplıcaları ve Mağarası Nasıl Deneyimlenmekte? Ziyaretçi Perspektifiyle Bir Analiz' sunumu, Dr. Hatice Sargın 'Yaprak Destanlarda Aile İçi Şiddet (Ebeveyn Ölümleri ve Kardeşler Arası Cinayet): Bursa ve İnegöl Örnekleri' ve Dr. Sezgin Koyun tarafından 'İnegöl'de Turizm Markalaşması ve İstihdam İlişkisi: Yerel Değerlerin Ekonomik Katkısı Üzerine Bir İnceleme' sunumları gerçekleştirildi.