Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama Anaokulu, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için hazırlıklarını tamamlıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Gelişimi Programı Uygulama Anaokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için hazırlıklarını tamamlıyor.

Çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kurulan anaokulu, her yıl sınırlı kontenjanla öğrenci kabul ediyor. Eğitimlerde yenilikçi ve çocuk merkezli yaklaşımlar uygulanırken, aynı zamanda üniversite bünyesindeki akademisyenlerin rehberliğiyle çağdaş eğitim yöntemleri hayata geçiriliyor.

Anaokulunda, oyun temelli öğrenme, yaratıcılığı destekleyen atölye çalışmaları, sosyal uyumu artıran grup etkinlikleri ve değerler eğitimi gibi birçok uygulama ile çocukların çok yönlü gelişimleri hedefleniyor. Ayrıca, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin de uygulama alanı olarak kullandığı bu anaokulu, akademik bilgi ile sahadaki eğitimi buluşturan önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Kayıt yaptırmak isteyen veliler, Keşan Meslek Yüksekokulu Uygulama Anaokulunu ziyaret ederek hem okul ortamını yakından görebilir hem de eğitim programı hakkında detaylı bilgi alabilir.