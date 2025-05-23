Edirne'de Keşan, İpsala ve Enez’den esnaf, ziraat odası başkanları ile ticaret borsası temsilcileri, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret ederek bölgenin ekonomik, sosyal ve altyapısal sorunlarını masaya yatırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinin ticaret, esnaf ve ziraat odası başkanları ile ticaret borsası temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarete, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da katıldı.

Keşan Esnaf Odası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İpsala Ticaret Borsası, İpsala ve Enez Esnaf ile Ziraat Odası başkanlarının yer aldığı heyet, bölgenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını Vali Sezer’e aktardı. Ziyaretlerde ekonomik, sosyal ve altyapısal konulara odaklanan görüşmede, yerel kalkınma için iş birliği ve koordinasyon vurgusu yapıldı.

Vali Sezer, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinin bölge kalkınmasındaki önemine dikkat çekerken, temsilciler, ortak çözüm odaklı çalışmaların devam edeceği mesajını verdi.