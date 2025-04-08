Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu, ligin son haftasında şampiyon Edirne Mega Genç ile kendi sahasında oynadığı son maçta 5-2 yenilerek 1. Amatör Lig’e düştü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu, ligin son haftasında şampiyon Edirne Mega Genç ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maçta rakibine 5-2’lik skorla mağlup olan Keşan İdmanyurdu, bu yenilgiyle birlikte ligi tamamlayarak 1. Amatör Lig’e düşmekten kurtulamadı.



Sezon boyunca istediği sonuçları almakta zorlanan Keşan İdmanyurdu, son hafta karşılaşmasında da şampiyon Edirne Mega Genç karşısında direnç gösteremedi.

Maçın ardından taraftarlar büyük üzüntü yaşarken, takımın önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig’de mücadele edeceği kesinleşti.

Keşan İdmanyurdu’nun teknik ekibi ve yönetimi, gelecek sezon için toparlanma ve yeniden yükselme hedefiyle çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.