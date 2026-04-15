SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final seri karşılaşmasında Kütahya Belediyesi'ni konuk etti. Serinin ilk mücadelesinde taraftarı önünde rakibini 93-70'le geçen Büyükşehir, seride 1-0 öne geçti.

Atatürk Spor Salonu'nda oynadığı her maçta desteğini esirgemeyen basketbolseverler bu maçta da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 bin basketbolsever kurduğu baskı ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Mücadeleye Mert İlhan, Gökhan Aydın, Yavuz Koça, Baran Akçam, Aydın Şirin ilk 5'i ile başlayan Büyükşehir, maçın ilk yarısını 36-34 önde bitirdi. Oyun disiplinin bir an bile elden bırakmayan Büyükşehir Basketbol, rakibi karşısında farkı açtı ve parkeden 93-70'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Büyükşehir, seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Maç sonunda tüm takım galibiyet coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

İlk maçı kazanan Büyükşehir, 16 Nisan'da kendi evinde serinin ikinci karşılaşmasına çıkacak. 3 maç kazananın finale adını yazdıracağı seride, finale çıkan takım 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.