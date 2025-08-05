Edirne Keşan'a bağlı Boztepe köyünde planlanan 7 adet jeotermal sondaj çalışması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED olumlu” kararı verdi. Tarım ve mera arazilerinde yapılacak sondajlar, 585,46 hektarlık alanda 1.000 ± 150 metre derinlikte gerçekleştirilecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın Boztepe köyünde jeotermal kaynak arama sondajı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “ÇED olumlu” kararı çıktı.

Proje, tarım ve mera arazileri üzerinde yürütülecek.

7 SONDAJ LOKASYONU BELİRLENDİ

Proje tanıtım dosyasına göre, 585,46 hektarlık arama ruhsatlı alanda, her biri 2.000 metrekarelik 7 sondaj lokasyonu planlandı. Sondajlar, 1.000 ± 150 metre derinlikte yapılacak ve alanlarda çamur havuzları, konteyner şantiye yapıları, bitkisel toprak ve hafriyat stok sahaları oluşturulacak.

Çalışmalar, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ve Edirne 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygun şekilde yapılacak.