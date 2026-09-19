Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü anma programına katılarak gaziler, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Valiliği himayesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla organize edilen programa katıldı. Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü' ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra dernek temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, kolluk kuvvetleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haşim Sivri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, program kapsamın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi. Törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi'ni ziyaret etti. Program, ziyaretlerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.