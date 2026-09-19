21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde düzenlenen etkinlikte konuk evi sakinleri ve yakınları şarkılar ve danslarla moral buldu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla hasta yakınları ve konukların bir araya geldiği özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Programa; Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Yücel Akgün, Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, sivil toplum temsilcileri ile hasta yakınları katıldı.

'AMACIMIZ BAKIM DEĞİL, HAYATA TUTUNMALARINI SAĞLAMAK'

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Emrah Aslan, Türkiye'nin hızla yaşlanan bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti. Ülke genelinde 1 milyona yakın, Nilüfer'de ise 65 yaş üstü yaklaşık 70 bin vatandaşın olduğunu belirten Aslan, bu durumun ivedilikle merkezi ve yerel eylem planları gerektirdiğini vurguladı.

Tesisin klasik bir bakım merkezinden farklı olduğunu belirten Aslan, 'Burası bir bakım evi değil, konuk evi. Önceliğimiz yaşlılarımızın insan onuruna yakışır biçimde, bağımsız bir hayat sürdürmesi ve bilişsel, fiziksel, psikolojik olarak aktif tutularak hastalığın seyrinin yavaşlatılmasıdır. Türkiye'de iki huzurevi ve böylesi bir Alzheimer konuk evi işleten tek belediyeyiz. Şimdi de Türkiye Alzheimer Derneği ile birlikte hastalarımızı gündüzleri misafir edeceğimiz yeni bir gündüzlü bakım merkezini hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık' dedi. Aslan ayrıca farkındalık etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve Nazım Hikmet Kültürevi'nde seminer düzenleyeceklerini de duyurdu.

'BURSA'DA 35 BİN DEMANS HASTASI VAR'

Türkiye Alzheimer Dernği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar da, Türkiye'de 850 bin

Bursa'da ise yaklaşık 35 bin demans hastası olduğunu ifade etti. Hastaların büyük bölümüne evlerde aileleri tarafından bakıldığını ve bunun hasta yakınları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Bakar, dünyada Alzheimer bakımına yılda 2 trilyon dolar harcandığının altını çizdi. Nilüfer Belediyesi ile yeni bir iş birliği hazırlığında olduklarını belirten Bakar, 'Başkanımız Şadi Özdemir ile görüştük. Bursa'da hasta yakınlarına nefes aldıracak yeni bir gündüzlü bakım evi projesi için söz aldık; projelendirme çalışmaları sürüyor' diye konuştu.

Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Yücel Akgün ise tesisin 2013 yılında başlayan fikir yolcuğunun Dikencik ailesi, hayırseverler ve Nilüfer Belediyesi ortaklığıyla 2021 yılında gerçeğe dönüştüğünü hatırlatarak, dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

ŞARKILAR SÖYLENDİ, EMEKLER SERGİLENDİ

Konuşmaların ardından tesise katkılarından dolayı Nilüfer Lions Kulübü'ne ve Esra Kantar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinlikte konuk evi sakinleri, kurum çalışanları ve Lions temsilcilerinden oluşan koro sahneye çıktı. Ardından Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın çaldığı şarkılar eşliğinde dans eden konuklar, keyifli anlar yaşadı. Pasta kesimiyle noktalanan buluşmada davetliler, Alzheimer hastalarının rehabilitasyon süreçlerinde el emeğiyle hazırladıkları sergiyi gezerek ürünleri inceledi.