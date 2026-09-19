İstanbul'da Özel Yonca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, sosyal medyada kurum ve personeli hakkında paylaşılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Özel Yonca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, iddiaların asılsız olduğunu savunarak, paylaşımı yapan kişi hakkında 8 ayrı suçtan suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada, videolara konu olan yaşlının kuruma daha önce açık yaralarla kabul edildiği, olay günü yaşanan düşme iddiasının ardından hastanede yapılan kontrollerde kırık veya çatlak tespit edilmediği belirtildi.

Kurum, olayla ilgili kamera kayıtları, belgeler ve hastane raporlarının adli makamlara teslim edildiğini açıkladı.

Özel Yonca Huzurevi, adli sürecin tamamlanmasının ardından tüm detayların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.