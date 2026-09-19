Güzel sanatlar alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin özel yetenek sınavlarına hazırlık süreçlerinde önemli bir adres haline gelen Bursa merkezli SC Akademi (Salim Ceylan Akademi), 2026 yılında da öğrencilerinin elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

BURSA (İGFA) - Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin iç mimarlık, grafik tasarım, çizgi film ve animasyon, resim öğretmenliği ve farklı tasarım bölümlerine yönelik özel yetenek sınavlarına hazırlık eğitimi veren SC Akademi, 19 yılı aşkın deneyimi ve uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilerini hayallerindeki eğitime hazırlıyor.

Gelenek bozulmadı: Öğrenciler, yine önde gelen üniversitelerinde

SC Akademi öğrencileri, 2026 yılı özel yetenek sınavları ve YKS sonuçlarında Türkiye'nin farklı şehirlerindeki köklü üniversitelerin güzel sanatlar ve tasarım bölümlerine yerleşerek önemli bir başarıya imza attı. Akademi öğrencileri; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerin grafik tasarım, tasarım ve diğer güzel sanatlar alanlarında başarılı sonuçlar elde etti. Özellikle Yıldız Teknik Üniversitesinde binlerce adayın katıldığı sınav sürecinde Grafik Bölümü'nü asil listeden kazanan öğrenciler, akademinin başarı grafiğini bir kez daha ortaya koyarken, diğer üniversitelerde elde edilen sonuçlar da SC Akademi'nin farklı sanat ve tasarım disiplinlerinde öğrencilerini hedefledikleri bölümlere hazırlama konusundaki deneyimini gözler önüne serdi.

Bursa'dan açılan birincilik kapıları!

SC Akademi, öğrencilerini hayal ettikleri bölümlere yerleştirmenin yanı sıra, elde edilen derece ve sıralamalarla da 2026 yılının dikkat çeken başarı tablolarından birine imza attı. Akademi bünyesinde hazırlanan öğrenciler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde birinci ve ikinci, Uludağ Üniversitesinde birinci ve ikinci olarak önemli dereceler elde ederken, farklı üniversitelerin özel yetenek sınavlarında da yüksek başarı sıralamalarına girerek bölümlerine yerleşme hakkı kazandı.

Uzun yıllara dayanan deneyimini öğrencilerin bireysel yetenekleriyle buluşturan SC Akademi'nin elde ettiği bu sonuçlar, yalnızca üniversiteye yerleşme başarısını değil, öğrencilerin sınavlarda üst sıralarda yer alma ve dereceye girme performansını da ortaya koydu. Akademi, 2026 yılında ortaya çıkan bu tabloyla, Bursa'dan güzel sanatlar ve tasarım alanlarına uzanan başarı yolculuğunda öğrencilerinin yeteneklerini zirveye taşıdığını bir kez daha gösterdi.

'Her öğrencinin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye var'

SC Akademi Kurucusu Salim Ceylan, elde edilen başarıların kendileri açısından yalnızca kazanılan üniversiteler veya bölümlerden ibaret olmadığını belirterek, eğitim sürecinin merkezine öğrenciyi koyduklarını ifade etti. Ceylan, sanat eğitiminin öğrencinin yalnızca el becerisini değil, bakış açısını ve dünyayı yorumlama biçimini de geliştirdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

'Biz öğrencilerimize sadece bir sınava hazırlanmayı öğretmiyoruz. Onlara, sahip oldukları yeteneğin farkına varmayı ve o yeteneği sabırla, emekle ve disiplinle geliştirmeyi öğretiyoruz. Çünkü her öğrencinin içinde keşfedilmeyi bekleyen ayrı bir hikaye olduğuna inanıyoruz.'

Özel yetenek sınavlarının öğrenciler açısından kimi zaman yoğun bir rekabet ortamı oluşturduğunu belirten Salim Ceylan, bu süreçte öğrencinin kendisine inanmasının ve doğru eğitim desteğini almasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ceylan, 'Bir öğrencinin sınav sonucunda adını kazananlar listesinde görmek elbette büyük bir mutluluk. Ancak bizim için asıl başarı, öğrencinin sınav kapısından içeri girdiği ilk günkü halinden çok daha donanımlı, özgüvenli ve ne istediğini bilen bir genç olarak o kapıdan çıkmasıdır. Üniversiteye yerleşmek bir sonuçtur; asıl mesele, o sonuca giden yolda öğrencinin kendisini keşfetmesidir...' dedi.

'Başarıyı tesadüfe bırakmıyoruz'

SC Akademi'nin 19 yılı aşkın tecrübesinin bugün elde edilen sonuçların temelinde önemli bir rol oynadığını dile getiren Salim Ceylan, her öğrencinin farklı bir çalışma programına ve farklı bir eğitim yaklaşımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sanatın tek bir doğru yolu yoktur. Her öğrencinin çizgisi, bakışı, algısı ve üretme biçimi farklıdır. Bizim görevimiz öğrenciyi tek bir kalıba sokmak değil, onun kendi çizgisini bulmasına yardımcı olmaktır. Bunun için yılların deneyimini gençlerin enerjisiyle buluşturuyoruz. Başarıyı tesadüfe bırakmıyor; emek, disiplin, doğru yönlendirme ve sabırla inşa ediyoruz.'

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2026 yılında da öğrencilerinin Türkiye'nin farklı üniversitelerinde elde ettiği başarıların kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Ceylan, başarıya ulaşan öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Ceylan, 'Bugün isimlerini üniversitelerin kazananlar listelerinde gördüğümüz öğrencilerimizin her birinin arkasında aylarca süren emek, sabır ve mücadele var. Biz onların bu yolculuğunda yalnızca eğitim veren bir kurum değil, hayallerine yürürken yanlarında olan bir ekip olmaya çalışıyoruz. Daha nice öğrencimizin hayallerine kavuşması için aynı heyecan, aynı inanç ve büyük bir aşkla çalışmaya devam edeceğiz...' dedi.

Velilerden SC Akademi'ye teşekkür

Öğrencilerinin başarılarında akademinin önemli katkısı bulunduğunu belirten veliler de SC Akademi'ye ve Kurucu Salim Ceylan'a teşekkür etti.

Veliler, çocuklarının yeteneklerinin doğru biçimde yönlendirilmesinin ve sınav sürecinde motivasyonlarının korunmasının başarı açısından önemli olduğunu ifade ederken, elde edilen sonuçların aileler açısından da büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

2026 yılında elde edilen başarıların daha büyük hedefler için bir başlangıç olduğunu belirten Salim Ceylan, Bursa'da Osmangazi ve Nilüfer şubelerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ceylan, güzel sanatlar liseleri ve güzel sanatlar fakültelerinde eğitim görmek isteyen öğrencileri, uzman kadronun elinde titiz bir hazırlık sürecine davet etti.