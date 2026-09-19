Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 39. Ahilik Haftası kapsamında binlerce Kayseriliyle birlikte gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Ahilik geleneğinin tiyatral gösterilerle canlandırıldığı programda Başkan Büyükkılıç'ın girişimleriyle Kars'tan gelen Kafkas Kartalları Halk Dansları Topluluğu sahne alırken, kutlamalar Zara konseriyle taçlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahilik kültürünün köklü mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası programlarında hemşehrileriyle bir araya geldi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve şehir protokolü de iştirak etti.

Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi önünden başlayan yürüyüş, binlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Türk bayrakları ve mehteran eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Kayserililer yoğun ilgi gösterdi.

Ahilik Geleneği Meydanda Canlandırıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Ahilik kültürü ve gelenekleri tiyatral gösterilerle canlandırıldı. Ahilik anlayışının temelini oluşturan dayanışma, kardeşlik ve meslek ahlakı, sahnelenen gösterilerle vatandaşlara aktarıldı.

Kayseri'nin tarihî ve kültürel mirasına yakışan etkinlikler, meydanda Ahilik coşkusunu yaşattı.

Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası'na Kars Sürprizi

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kars'ın yerli ve millî kültürünü yansıtan Kafkas oyunlarını Kayserililerle buluşturmak için özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erzurum ve Kars yöresinde bulunduğu sırada izlediği Kafkas danslarından etkilendiğini ifade eden Büyükkılıç, Kars Valisi Ziya Polat ile görüşerek topluluğu Kayseri'ye davet ettiklerini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Geçtiğimiz günlerde Erzurum, Kars yöresindeydik. Orada yüreklerimizi titreten yerli ve millî anlayış içerisinde, Kafkas oyunlarının Kars yöresine özgü gösterilerini izleyince dedik ki bu güzel kardeşlerimizi Kayseri'de Ahilik Haftası etkinliğimizde güzel insanlarımıza sunma imkânı var mı? Kars Valimiz Ziya Polat'a sorduk. Gittik, getirdik. Siz her şeye değersiniz. Valimize teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz, güveniyoruz. Kayseri'mize hoş geldiniz.'

Kars'tan gelen Kars Kafkas Kartalları Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği Kafkas dansları, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Temsilcilerine Tebrik

Başkan Büyükkılıç, Ahilik geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkârları tebrik ederek 'Yılın Ahisi' seçilen Naci Kılıçkaya, bu yıl ilk kez seçilen 'Yılın Ahi Bacısı' Servet Halıcı, 'Yılın Kalfası' Mustafa Kazan ve 'Yılın Çırağı' Yusuf Efe Yılmaz'ı kutladı. Büyükkılıç, ayrıca esnaf odaları tarafından yılın ahisi seçilen esnafları da ayrı ayrı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, Ahi ahlakını senenin her günü Kayseri'de ticaretin erbabı olarak yaşatan esnaflara selamlarını ileterek, yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Ahilik teşkilatının önemine işaret ederek, 'Medeniyetimizin ortaya koyduğu en önemli teşkilatlanma biçimlerinden birisi olan Ahiliğin yaşatılması, farkındalığın arttırılması için düzenlediğimiz programa 10 binin üzerinde Kayserilinin katılması ve coşkuyla 'Ahilik Kayseri'de doğdu ve sonsuza kadar yaşayacak' diye dillendirmesi bizleri çok mutlu etti' dedi.

Kayseri için Ahi Evran'ın çok kıymetli olduğunu kaydeden Vali Çiçek, tarihin ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'nın da Kayseri'de kurulduğunu ifade ederek Kayseri'deki Ahilik kutlamaları için büyük organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

'Ahilik Kayseri'de Yaşadı, Yaşıyor ve Yaşayacak'

Çiçek, etkinliklerin organizasyonuna desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a ayrıca teşekkür ederek, 'Bu organizasyon için belediyeyi seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye ekiplerini kutluyorum. Ahilik Kayseri'de yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak' dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise 39'uncu Ahilik Haftası dolayısıyla Kayserililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde yapılan kortej Kayseri'mize yakışan, Kayseri'mizin Ahilik Haftası'na vermiş olduğu önemi gösteren bir tutumdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Gürcan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın Kayserililere selamlarını ileterek, 81 vilayette Ahilik kutlamalarının devam ettiğini söyledi.

Programda hitaplarını gerçekleştirerek Ahilik Haftası'nın önemine dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf, Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Programın sonunda yılın ahisi, ahi bacısı, kalfası ve çırağı seçilen isimlere protokol üyeleri tarafından kaftan giydirilerek plaketleri takdim edildi.

Ahilik Coşkusu Zara Konseriyle Devam Etti

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Ahilik Haftası etkinlikleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen ücretsiz Zara konseriyle sürdü.

Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı Zara, birbirinden sevilen şarkılarını ve türkülerini seslendirdi. Muhteşem eserleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Zara, esnaf ve sanatkârlara da güzel dileklerini iletti.

Renkli görüntülere sahne olan konser, 39. Ahilik Haftası kutlamalarına müzik dolu bir final yaptı.