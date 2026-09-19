Kocaeli Van İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Halay Şöleni'nde halaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Halay da bizim, horon da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz. Her geçen gün kardeşliğimizi güçlendirerek çok daha güçlü yarınlara ulaşacağız' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Van İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Geleneksel Halay Şöleni, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vanlı hemşehrilerinin birlik ve beraberlik coşkusuna ortak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gecede halaya katılarak Vanlılarla aynı coşkuyu paylaştı. Başkan Büyükakın, salonda büyük bir sevgiyle karşılandı. Davetliler, Başkan Büyükakın ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BÜYÜKAKIN HALAYA KATILDI

Kocaeli Van İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Aksu'nun ev sahipliğindeki programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Büyükşehir Meclis Üyesi Köksal Gümüş, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Akbal ve yöneticilerle birlikte gelen Başkan Büyükakın, halaya da katıldı.

'HALAY BİRLİK VE BERABERLİĞİN SEMBOLÜ'

Büyükakın'ın halaya katılması salondaki coşkuyu artırırken, birlik ve beraberlik mesajları renkli görüntülere dönüştü. Gecede Vanlı hemşehrilerini selamlayarak bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, organizasyonda emeği geçen dernek başkanı ve yönetimini tebrik etti. Büyükakın, 'Yine harika bir organizasyon yapan değerli dernek başkanım ve yönetimini yürekten tebrik ediyorum. Bunlar bizim birliğimizin, beraberliğimizin, iyi günde kötü günde bir arada oluşumuzun, omuz omuza verişimizin güzel vesileleri' dedi.

'HALAY DA BİZİM HORON DA BİZİM '

Halayın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade eden Büyükakın, 'Halay sadece ellerin, bazen parmakların birbirine tutunarak insanların eğlendiği bir aktivite değil. Halay birlik ve beraberliğin sembolü. Bizi neşede bir araya getiren, bizi aynı ritimde tutan, aynı duyguyu hissettiren, ruhun şekle akseden yönü halay. Halay da bizim, horon da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz. Her geçen gün kardeşliğimizi güçlendirerek çok daha güçlü yarınlara ulaşacağız' diye konuştu.

'ÖNCE BURADA KARDEŞ OLACAĞIZ'

Kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, 'Burada kardeşlik olmazsa, evde huzur ve birlik olmazsa kimseye faydamız olmaz. Önce burada kardeş olacağız, birleşeceğiz, yaralarımızı beraber saracağız. Zorlukları beraber aşacağız, omuz omuza vereceğiz ve yarının güçlü ve büyük Türkiye'sini hep birlikte, kardeşçe, barış ve huzur içinde inşa edeceğiz. Dünyanın diğer mazlum coğrafyalarına da barışı, kardeşliği, huzuru tıpkı dedelerimizin yaptığı gibi bizler de inşallah birlikte başaracağız' dedi. Başkan Büyükakın'a gecenin sonunda Dernek Başkanı Mehmet Aksu, yöresel ürünlerden hediye ederek, teşekkür etti.