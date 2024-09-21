Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale’yi makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özcan ziyaret ile ilgili olarak şunları söyledi. “Keşan ve bölgemiz için gerçekleştirdiği değerli çalışmalar üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik.

Eğitime ve bilimsel çalışmalara olan katkılarıyla öne çıkan Prof. Dr. Kumkale’ye misafirperverliği için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Şehrimizde eğitim alanında atılan her adım, geleceğimize yapılan önemli bir yatırımdır. Keşan’ı daha ileriye taşımak adına her zaman yanınızdayız.”