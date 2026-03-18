Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel tedbirler kapsamında Türkiye'nin de petrol rezervlerinden piyasaya arz yapılacağını açıkladı. Enerji arz güvenliğinde sorun yaşanmadığını belirten Bakan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nda akışın yeniden başladığını ve Karadeniz'de yeni sondajların yapılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Petrol ve doğal gaz arz güvenliğine dikkat çeken Bayraktar, bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, 'Bundan sonraki süreçte de yaşatmayacağız' dedi.

Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nda akışın yeniden başladığını açıklayan Bayraktar, günlük 170 ila 250 bin varil arasında petrol akışı sağlanacağını ifade etti. Bölgesel enerji projelerine de değinen Bayraktar, Basra'dan Türkiye'ye uzanacak yeni bir boru hattının stratejik önemine işaret ederek, bu projenin değerinin uluslararası muhataplar tarafından daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Karadeniz'de yürütülecek arama faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Bayraktar, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de toplam 6 sondaj yapılacağını açıkladı. İlk sondajın önümüzdeki hafta Batı Karadeniz'de başlayacağını belirten Bayraktar, ikinci sondajın ise nisan ayında gerçekleştirileceğini ve 2-3 ay içerisinde sonuç alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

11 MİLYON VARİLLİK REZERV PİYASAYA SUNULACAK

Öte yandan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı kapsamında alınan küresel tedbirler doğrultusunda Türkiye'nin de katkı sunacağını belirterek, ülke rezervlerinden yaklaşık 11 milyon varil petrolün 90 gün içinde piyasaya arz edileceğini söyledi. Bu adımın, enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişi dengelemeye katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.