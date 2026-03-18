TÜİK verilerine göre, Ocak 2026'da ihracat birim değer endeksi yıllık yüzde 13,0 artış gösterirken, ihracat miktar endeksi yüzde 15,1 azaldı. Veriler, Ocak ayında ihracat fiyatlarının yükselmesine karşın miktarın gerilediğini ve ithalattaki artışın sınırlı kaldığını ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 artış gösterdi.

Alt sektörlerde artışlar, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 15,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 olarak kaydedilirken, yakıtlarda yüzde 9,8 azalış görüldü. İmalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) ise yüzde 14,0 artış gerçekleşti. Buna karşın ihracat miktar endeksi yıllık yüzde 15,1 geriledi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, ham maddelerde yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 20,8 ve imalat sanayinde yüzde 14,6 düşüş gözlendi.

İthalat tarafında ise birim değer endeksi yüzde 6,3 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 5,8 azaldı. Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde birim değer yüzde 7,3 artarken, yakıtlarda yüzde 16,9 azalış kaydedildi. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 ve imalat sanayinde yüzde 9,3 artış görüldü. İthalat miktar endeksinde ise gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 4,5, yakıtlarda yüzde 3,3, imalat sanayinde yüzde 3,5 azalış yaşandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre ihracat miktar endeksi Aralık 2025'te 146,4 iken Ocak 2026'da yüzde 5,0 azalarak 139,1'e geriledi. İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 3,0 düşüşle 126,7'ye indi.

Dış ticaret haddi, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanıyor. 2026 Ocak ayında dış ticaret haddi 95,3 olarak gerçekleşti; bir önceki yılın Ocak ayına göre 5,7 puanlık artış kaydedildi.