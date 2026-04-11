Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Yeşilçam filmlerinin efsaneleşmiş eserlerine yer verdiği 'Yeşilçam Film Müzikleri Konseri' ile müzikseverlere duygu dolu ve unutulmaz bir gece yaşattı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı kentin kültür ve sanat hayatını renklendiren etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Kent Orkestrası'nın sahne aldığı Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, Tekirdağlı sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Hababam Sınıfı'ndan Selvi Boylum Al Yazmalım'a kadar Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden oluşan repertuvar, salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Kent Orkestrası Genel Yayın Yönetmeni ve Orkestra Şefi Salih Demirci'nin özgün yorumlarıyla seslendirilen eserler, dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, izleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederek geceye renk kattılar.

7 Nisan Salı günü Malkara Kültür Merkezi'nde serinin ilk konserini gerçekleştiren Kent Orkestrası, final programını ise Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi'nde tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, her yaştan sanatseveri bir araya getirirken, kültürel faaliyetlerin de kent genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.