31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçime CHP adayı olarak katılan Dr. Mesut Özarslan seçmenin yüksek tercihi ile Ankara'nın Keçiören ilçesine belediye başkanı seçilmişti.Yüksel ERCAN / ANKARA (İGFA) - Göreve geldiği günden itibaren Keçiören’in sorunlarının çözümüne odaklanan Belediye başkanı Dr. Mesut Özarslan bir taraftan da vatandaştan gelen “Hayırlı olsun” tebriklerini kabul ediyordu.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETLEERİNİ SONLANDIRDI

Önceki gün kendisine ait sosyal medya hesabından hayırlı olsun ziyaretlerine son verdiğini açıklayan Keçiören Belediye başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın bu kararı büyük takdir topladı.

Ziyaretlerin sonlandırılması kararını “ Kıymetli hemşerilerim bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerimize son veriyoruz” şeklinde açıklayan Belediye başkanı Dr.Mesut Özarslan şunları söyledi.

İŞİMİZ GÜCÜMÜZ KEÇİÖREN

Keçiören’in geleceği için hızlı ve etkin bir şekilde projelerimizi gerçekleştirmeye odaklanacağız, Göreve geldiğimiz günden itibaren daha temiz bir Keçiören için 14 bin konteyner siparişimizi vermiş bulunmaktayız, Yaklaşan kurban bayramı için kurban satış alanı ile kurban kesim alanlarını modern bir hale getirdik ve sizlerin daha rahat alışveriş yapabileceği ortam sağladık, Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da hızlıca başlamış bulunmaktayız,

DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR

Mahallelerimizi daha güvenli modern ve yaşanabilir hale getirmek için tüm gücümüz ile çalışıyoruz ayrıca milli bayramlarımızı bundan sonra Keçiören halkımıza yakışır bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz , bu süreçte desteğimize ve anlayışınıza ihtiyacımız var birlikte çalışarak Keçiören’imizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz, İşimiz gücümüz Keçiören olacak” diye konuştu.