İzmit Belediyesi, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan İzmitli vatandaşları yolculukları öncesinde yalnız bırakmadı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent sakinlerinin özel günlerinde ve anlamlı yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda umre vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşlar, Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi önünde ikramla uğurlandı.

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Dolanbey, kutsal topraklara gidecek vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Dolanbey, umre ibadetini gerçekleştirecek vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyerek, sağlık ve huzur içerisinde gidip dönmeleri temennisini iletti. Vatandaşlar, kendilerini bu anlamlı yolculuk öncesinde yalnız bırakmayan İzmit Belediyesine teşekkür etti.