Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış'ta hizmete alınan ve 5 bin kişinin yararlandığı Arıkdere İçme Suyu Projesi'ni yerinde inceledi. 60 milyon TL'lik yatırımla döşenen 16,5 kilometrelik hat sayesinde Fırat Nehri'nden temin edilen içme suyu, ilk etapta 7 kırsal mahalleye ulaştırıldı.

GAZİANTEP (İGFA)- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Karkamış ilçesinin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu kalıcı çözüme kavuşturmak amacıyla hayata geçirilen Arıkdere İçme Suyu Projesi hizmete alındı. Bu kapsamda Başkan Fatma Şahin, hizmete alınan projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Fatma Şahin'e incelemeleri sırasında Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve ilgili yetkililer eşlik etti.

16,5 KİLOMETRELİK HATLA 7 MAHALLEYE İÇME SUYU ULAŞTIRILDI

Proje kapsamında Fırat Nehri'nden temin edilen içme suyunun kırsal mahallelere ulaştırılması amacıyla 250 milimetre çapında duktil borular kullanılarak 16,5 kilometrelik içme suyu hattı döşendi.

Toplam 60 milyon TL maliyetle tamamlanarak hizmete alınan çalışmayla Alagöz, Arıkdere, Akçaköy, Öncüler, Türkyurdu, Büyükeşme ve Küçükeşme mahallelerinde yaşanan içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu. Projeden 5 bin kişi yararlanıyor.

Projenin ikinci etap çalışmalarına da başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çiftlik, Ayyıldız, Balaban ve Alaçalı mahallelerine de Fırat Nehri'nden içme suyu temin edilecek.

Proje alanında konuşan Başkan Fatma Şahin, bölgenin en büyük sorunlarından birinin içme suyu olduğuna dikkati çekti.

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, 5 bin nüfusu ilgilendiren su sorununun Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde çözüldüğünü bildirerek emeği geçen teknik ekibe teşekkürlerini iletti. Güzel, projenin devamında su ihtiyacı olan diğer köylere de en kısa sürede ihtiyaç duydukları içme suyunu sağlayacaklarını kaydetti.