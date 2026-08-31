Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 103 şehidin adını ölümsüzleştiren Şehitler Anıtı ve Nilüfer Şehitlik Parkı'nı törenle açtı. Dijital anı defteri ve karekod uygulamasının da yer aldığı anıt, şehit yakınları ve vatandaşların yoğun katılımıyla açıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, vatan uğruna can veren kahramanların hatırasını yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği Şehitler Anıtı ve Nilüfer Şehitlik Parkı'nı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen törenle hizmete sundu. Nilüferli 103 şehidin isminin yer aldığı anıtın açılışı duygu dolu anlara sahne oldu. Törende, Bursa Motorcular Derneği de yüzlerce motorcunun katılımıyla, şehitlere saygı duruşu gösterdi.

Törene; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nuray Özdemir, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 24'üncü Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, anıtın yapımını üstlenen bağışçı Mehmet Baştuğ Çakırcalı ve ailesi, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, şehit ve gazi yakınları dernekleri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ŞEHİTLERİMİZE OLAN VEFA BORCUMUZUN SİMGESİ'

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmekten onur duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

'Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimizin hatırasını burada yaşatacak, hikayelerini gelecek nesillere aktaracağız. Bu anıt ve park, şehitlerimize duyduğumuz derin vefanın bir simgesidir. Anıtın üzerinde bulunan karekodlar aracılığıyla yurttaşlarımız, şehitlerimizin detaylı bilgilerine ulaşabilecek ve dijital anı defteri üzerinden duygularını paylaşabilecek. Anıtın yapımını üstlenen sevgili kardeşim Mehmet Baştuğ Çakırcalı'ya ve ailesine teşekkür ediyor; başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.'

'HATIRALARINI YAŞATMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU'

Anıtın yapımını üstlenen bağışçı Mehmet Baştuğ Çakırcalı ise bir asker çocuğu olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyduğunu belirterek, 'Bu anıt; askeriyle, polisiyle, öğretmeniyle bu vatan uğruna canını veren tüm kahramanlarımız için dikildi. Şehit ailelerimizin yaşadığı acının ve boşluğun yerini hiçbir söz dolduramaz; ancak onların hatırasını korumak ve yaşatmak bizlerin görevidir. Bizleri böylesine anlamlı bir projeye dahil eden Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir'e ve ekibine teşekkür ederim' dedi.

KARANFİLLE ANILDILAR

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, anıtın yapımındaki destekleri için Çakırcalı ailesine teşekkür plaketi verdi. Törende, Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi, şehitler anısına dua okudu. Anıtta isimleri yer alan 103 şehidin adının tek tek okunmasıyla devam eden tören, protokol üyeleri ve vatandaşların Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfil bırakmasıyla tamamlandı.