Çiğli Belediyesi tarafından yaz boyunca çocukları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Mahalle Tiyatro Günleri, Yenimahalle Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Depremden Korkmuyoruz' adlı çocuk oyunuyla sona erdi. 4 farklı mahallede sahnelenen oyun, toplam bin 350 çocuğa ulaştı.

İZMİR (İGFA) - Üzeyir Tavuş'un yazıp yönettiği 'Depremden Korkmuyoruz' adlı çocuk oyunu; Evka 2, Evka 5, Cumhuriyet ve Yenimahalle Mahallelerinde çocuklarla buluştu. Eğlenceli ve interaktif anlatımıyla dikkat çeken oyun, çocuklara keyifli anlar yaşatırken deprem öncesinde alınması gereken önlemleri ve deprem anında doğru davranış biçimlerini de yaşlarına uygun, eğitici bir dille aktardı.

Yaz akşamlarında çocuklara mahallelerinde kültür-sanat deneyimi yaşatmayı amaçlayan etkinlik kapsamında 4 gün boyunca sahnelenen 'Depremden Korkmuyoruz' oyunu toplam bin 350 çocuğa ulaştı. Renkli karakterleri ve çocukları oyunun bir parçası haline getiren interaktif yapısıyla büyük ilgi gören oyun, minik izleyicilerden tam not aldı.

Çocukların hem eğlenmesini hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin farkındalık kazanmasını önemsediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Mahalle Tiyatro Günleri'nin çocuklarla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, 'Çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe büyümesini, sanat etkinliklerine kolay ve eşit şekilde ulaşabilmesini çok önemsiyoruz. Bu nedenle kültür ve sanat etkinliklerini yalnızca belirli merkezlerde değil, mahallelerimizde de çocuklarımızla buluşturuyoruz. Mahalle Tiyatro Günleri kapsamında dört mahallemizde 1.350 çocuğumuzu tiyatroyla buluşturduk. Üstelik bunu yaparken deprem gibi hayatımızın önemli bir gerçeğine ilişkin farkındalık kazanmalarına da katkı sunduk. Çocuklarımızın hem eğlendiğini hem öğrendiğini görmek bizleri çok mutlu etti' diye konuştu.