Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR A.Ş., kent genelindeki kafe, restoran, ekmek satış noktaları, sosyal tesisleri ve organizasyon alanlarıyla vatandaşlara geniş kapsamlı hizmet sunuyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği vizyonu doğrultusunda hizmetlerini sürdüren KAYTUR, Kayseri mutfağının tanıtımına ve şehrin gastronomi turizmine de katkı sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KAYTUR A.Ş. de yeme-içme, turizm, sosyal yaşam ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren tesisleriyle Kayseri'nin farklı noktalarında hizmet veriyor.

Kent genelinde 15 kafe, 8 restoran, 2 düğün salonu ve 57 Kaytur Ekmek satış noktasıyla hizmet sunan KAYTUR, yıl boyunca sürekli hizmet veren işletmelerinin yanı sıra mevsimsel olarak faaliyet gösteren tesisleriyle de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özellikle yaz aylarında sosyal tesisler yoğun ilgi görüyor.

KAYTUR restoranlarında Kayseri mutfağının öne çıkan lezzetleri başta olmak üzere farklı damak tatlarına hitap eden zengin menüler sunuluyor. Mantı, yağlama, pastırma, sucuk ve Nevzine tatlısı gibi yöresel ürünlerin yanı sıra çeşitli ana yemekler, tatlılar ile sıcak ve soğuk içecek seçenekleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'nin gastronomi alanındaki potansiyelinin tanıtılmasına katkı sağlayan KAYTUR, geleneksel lezzetleri modern hizmet anlayışıyla buluşturarak kentin gastronomi kimliğinin güçlenmesine destek oluyor.

Glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara yönelik hizmet veren Glütensiz Kafe'de ise yüzde 100 glütensiz mutfak anlayışıyla üretim gerçekleştiriliyor. Kahvaltılık ürünlerden pizza ve pideye, tatlılardan ekmek ve simide kadar birçok ürün, çapraz bulaşmayı önleyici özel uygulamalarla hazırlanarak çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlara güvenli şekilde sunuluyor.

Sosyal Yaşamın Farklı Noktalarında Hizmet

Talas Seyir Tepesi'nde yer alan Seyir Büfe, özellikle yaz döneminde manzara eşliğinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlara yiyecek ve içecek hizmeti sunarken, tesislerde bulunan çocuk oyun alanları da ailelerin konforlu ve keyifli zaman geçirmesine imkân sağlıyor.

Erguvan Tesisi ise doğayla iç içe konumunda yeme-içme hizmetinin yanı sıra düğün, nişan, kına, sünnet ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. KAYTUR bünyesindeki iki düğün salonu da özel gün organizasyonlarında vatandaşlara hizmet veriyor.

Geleneksel Mutfak Kültürü Yaşatılıyor

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Mutfak Sanatları Merkezi'nde Kayseri mutfağının geleneksel üretim yöntemleri yaşatılırken, özellikle mantı üretimi deneyimli personelin el emeğiyle gerçekleştiriliyor. Et ürünleri ise hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde hazırlanan özel üretim alanlarında işleniyor. Üretimin belirli aşamalarının misafirler tarafından izlenebilmesi de şeffaf üretim anlayışını destekliyor.

Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfak Akademisi ise gastronomiye ilgi duyan vatandaşlara eğitim vererek nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunuyor.

Kayseri Kalesi içerisinde hizmet veren Mülhem Kayseri Mutfağı, tarihi atmosferde geleneksel Kayseri lezzetlerini misafirlerle buluşturuyor.

KAYTUR ayrıca Koramaz Vadisi, Sultan Sazlığı ve Tomarza Böke Kano Alanı gibi Kayseri'nin önemli doğal ve turistik destinasyonlarında ziyaretçilere yeme-içme ve dinlenme hizmeti sunuyor. Sukaypark Su Kayağı Tesisi'nde de sporcular ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik kafe hizmeti veriliyor.

Kış sezonunda ise Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren tesisler, yerli ve yabancı misafirlere dinlenme ve yeme-içme hizmeti sunarak kış turizmine katkı sağlıyor.

57 Ekmek Satış Noktasıyla Yaygın Hizmet Ağı

Kent genelindeki 57 Kaytur Ekmek satış noktasında vatandaşların günlük ekmek ihtiyacı karşılanırken, geleneksel ekmek çeşitlerinin yanı sıra glütensiz, çavdar, tam buğday ve gacer unlu ekmek gibi alternatif ürünler de tüketicilere sunuluyor.

KAYTUR tarafından işletilen emekliler kafeteryaları, uygun fiyatlı yeme-içme hizmetinin yanı sıra emeklilerin bir araya gelerek sosyal vakit geçirebildiği buluşma noktaları olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışı doğrultusunda faaliyet gösteren KAYTUR A.Ş. aracılığıyla, yeme-içme, gastronomi, turizm, spor, sosyal yaşam ve organizasyon alanlarında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yaşamına katkı sağlamaya ve Kayseri'nin sosyal, kültürel ve turizm potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor.