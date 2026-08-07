Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlatılan ulaşım teyakkuzu çerçevesinde İnegöl ilçesine bağlı 3 mahallede toplam 10 kilometrelik güzergahta sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol yenileme çalışmalarına hız verildi.

Başkan Vekili Biba'nın göreve geldiği 10 Nisan'dan bugüne kadar geçen süre zarfında ulaşım yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 12 kat artıran Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için teyakkuza geçti.

YOLLAR HEM YENİLENİYOR HEM DE GENİŞLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla İnegöl ilçesinde yer alan Tekke, Sülüklügöl ve Karahasanlar mahallelerinin iç yolları ve grup bağlantı yolları yenileniyor. Çalışmalar kapsamında bölgede 10 kilometre uzunluğunda sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor.

Ayrıca mevcutta 7 metre olan yol genişliği de 9 metreye çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bölgede ulaşım konforunun artması ve vatandaşların daha güvenli yolculuk yapması hedefleniyor.

'ÇAMURDAN TOZDAN KURTULDUK'

Sülüklügöl Mahalle Muhtarı Yaşar Yalçın, 'Olmazsa olmazımızdı. Çok şükür geldi. Artık bu yolun çamurundan ve tozundan kurtulduk. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyorum' dedi.