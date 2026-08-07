Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hâle getirdiği açık hava sineması etkinliğiyle bu kez 'Shrek' filmini izleyicilerle buluşturdu.

Engelsiz Yaşam Parkı'nın ferah ve yeşilliklerle çevrili ortamında düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve aileleri açık havada sinema izlemenin tadını çıkardı. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı, hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.

MUTLU: 'KONSER, SİNEMA GİBİ FARKLI AKTİVİTELERLE, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Engelsiz Yaşam Parkı'nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Hasan Mutlu, ailelerin keyifli zaman geçirmesi ve çocukların aileleriyle güzel anılar biriktirmesi amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Konser, sinema ve farklı sosyal aktivitelerle özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdiklerini ifade eden Mutlu, 'Çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde kendi akranlarıyla sosyalleşirken, aileleriyle de güzel anılar biriktiriyor, birlikte zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda diğer ailelerle de etkileşime giriyorlar. Bu tarz sosyal etkinlikler, onları hayata katılım ve sosyalleşme anlamında olumlu etkiliyor' dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen programlara ilişkin bilgilere Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini söyleyen Mutlu, velileri de etkinlikler hakkında doğrudan bilgilendirdiklerini sözlerine ekleyerek, 'Her cumartesi saat 21.00'de sosyal etkinliğimiz başlıyor. Özel gereksinimli bireylerimiz, aileleriyle birlikte etkinliklerimize gelip katılabilirler' diye konuştu.