İstanbul Maltepe Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilçedeki zincir marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Gıda güvenliği, hijyen ve fiyat uygulamalarının mercek altına alındığı denetimlerde, marketlerde satışa sunulan ürünler ile işletmelerin ruhsat ve diğer belgeleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı marketlerde müşteri gibi alışveriş yaparak ürünlerin raflardaki fiyatlarını ve satış uygulamalarını yerinde kontrol etti.

Ürünlerin etiket fiyatları incelenirken, raflarda belirtilen fiyatlarla kasa fiyatları arasında farklılık bulunup bulunmadığı da denetlendi. Tüketicilerin doğru fiyat üzerinden alışveriş yapabilmesine yönelik kontroller gerçekleştirilirken, fiyat etiketlerinin görünürlüğü ve güncelliği de gözden geçirildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE İŞLEM

Denetimlerin önemli başlıklarından birini ise gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri oluşturdu. Ekipler, market raflarında ve soğutucu bölümlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti.

Yapılan incelemelerde bazı marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

Tarihi geçmiş ürünler tutanak altına alınırken, ilgili işletmeler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı. Tespit edilen ürün ve ihlallere ilişkin hazırlanan tutanakların ise gerekli değerlendirme ve işlemlerin yapılması amacıyla ilgili kurum ve birimlere iletildiği belirtildi.

Zabıta ekipleri ayrıca soğuk zincir gerektiren ürünlerin muhafaza koşullarını da kontrol etti.

Soğuk hava dolapları ve dondurucu bölümlerde bulunan ürünlerin uygun sıcaklık koşullarında saklanıp saklanmadığı incelenirken, ürünlerin ambalaj ve etiket bilgileri de denetlendi. Özellikle süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, dondurulmuş gıdalar ile diğer bozulabilir ürünlerin saklama şartları kontrol edildi.

FİYAT, HİJYEN VE RUHSATLAR DA İNCELENDİ

Zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde yalnızca gıda ürünleriyle sınırlı kalınmadı. Marketlerin genel hijyen koşulları, ürünlerin raf ve reyonlardaki düzeni, soğutucu dolapların durumu ve gıda ürünlerinin uygun şartlarda muhafaza edilip edilmediği de ekipler tarafından kontrol edildi.

Marketlerin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve belgeleri de inceleyen ekipler, işletmelerin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediğini değerlendirdi.

Ürünlerin tüketiciye sunuluş biçimi, etiket bilgileri ve fiyat uygulamalarına ilişkin kontroller de denetim sürecinin diğer başlıklarını oluşturdu.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerle, vatandaşların sağlığının korunması, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve tüketicilerin ekonomik açıdan mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlçedeki zincir marketlere yönelik gıda, hijyen ve fiyat denetimlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.