Kayseri Melikgazi Belediyesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Bünyesinde spor alanları ve çok yönlü eğitim atölyelerini barındıracak olan tesisin İldem bölgesinin yeni çekim merkezi olacağını vurgulayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi ilçemize değer katacak projelerimizin yapımına devam ediyoruz. Sosyal hayatı canlandıracak ve özellikle gençlerin ve ilçedeki hanım kardeşlerimizin gelişimine katkı sağlayacak güzel bir sosyal tesisin daha yapımına başlayacağız. Bu yeni sosyal tesisimiz yapıldıktan sonra hem sağlıklı yaşamın hem de kişisel gelişimin adresi olacak. İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde toplam 2 bin 300 metrekare alanda yapacağımız bu güzel tesis için yakında ihaleye çıkarak yapımına başlayacağız. Burada ana fonksiyonlarımız spor, sağlıklı yaşam ve eğitim atölyeleri olacak. Zemin kat ve 1. kat olarak yapacağımız tesisimizi sosyal, kültürel ve spor kompleksi olarak işlevlendireceğiz' dedi.