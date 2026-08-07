Bursa Osmangazi Belediyesi'nin iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturduğu istihdam buluşmalarının bir yenisi daha gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda işverenlerle birebir görüşme yapan 50 kişi yapılan değerlendirmelerin ardından iş sahibi oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR iş birliğiyle yıl boyunca sürdürdüğü istihdam buluşmaları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Altıparmak'ta hizmet veren İstihdam Merkezi'nde düzenlenen son buluşmada, iş arayan vatandaşlar Göliplik firması yetkilileriyle birebir iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Firmanın personel ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, mekanik teknisyeni, forklift operatörü, elektrik teknisyeni ve üretim operatörü pozisyonlarında 50 kişi istihdam edildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen istihdam buluşmaları, iş arayan vatandaşların işverenlerle doğrudan bir araya gelmesine imkan sağlarken, firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasına da katkı sunuyor.

'BU BULUŞMALARIN İŞ ARAYANLARA ÇOK FAYDASI OLUYOR'

İşverenlerle doğrudan görüşme fırsatı bulduklarını belirten vatandaşlar, 'Bu buluşmalar sayesinde işverenlerle birebir görüşebiliyoruz. Görüşmeler olumlu sonuçlandığında aradığımız işe kavuşma imkanı elde ediyoruz. İstihdam buluşmalarını son derece faydalı ve değerli buluyoruz.' ifadelerini kullandı.